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НовостиОбщество27 августа 2023 11:56

Строительство модульного здания прачечной завершилось в Заларинском доме-интернате

Площадь нового здания составляет 175 квадратных метров
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
В прачечной есть новые профессиональные стиральные, сушильные и гладильные машины. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В прачечной есть новые профессиональные стиральные, сушильные и гладильные машины. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В специальном доме-интернате Заларинского района завершилось строительство модульного здания прачечной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Новая прачечная – это просторное помещение, оснащенное новой и более функциональной техникой. Она значительно облегчит труд персонала, а также сделает условия пребывания в доме-интернате для 360 получателей услуг более комфортными, - говорится в сообщении.

Площадь нового здания составляет 175 квадратных метров. В прачечной есть новые профессиональные стиральные, сушильные и гладильные машины. Также благоустроена территория вокруг объекта.