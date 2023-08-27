Строительство модульного здания прачечной завершилось в Заларинском доме-интернате

В прачечной есть новые профессиональные стиральные, сушильные и гладильные машины. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В специальном доме-интернате Заларинского района завершилось строительство модульного здания прачечной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Новая прачечная – это просторное помещение, оснащенное новой и более функциональной техникой. Она значительно облегчит труд персонала, а также сделает условия пребывания в доме-интернате для 360 получателей услуг более комфортными, - говорится в сообщении.

Площадь нового здания составляет 175 квадратных метров. В прачечной есть новые профессиональные стиральные, сушильные и гладильные машины. Также благоустроена территория вокруг объекта.