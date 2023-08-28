Самолет СУ-30 устанавливают возле суворовского училища в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Самолет СУ-30 устанавливают возле нового суворовского училища в Иркутске. Как проходят завершающие приготовления на территории учреждения проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Подарком для курсантов Иркутского суворовского военного училища станет самолет Су-30, который установили на постаменте во внутреннем дворе учебного заведения, - рассказывает Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Суворовское училище откроет свои двери первого сентября. Оно будет рассчитано на 420 студентов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о парке культуры и отдыха, который благоустраивают в Черемхово.