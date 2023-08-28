«Умную» спортплощадку в Тайшетском районе планируют установить в сентябре Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Установку «умной» спортивной площадки планируют завершить в Тайшетском районе в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Новая спортивная площадка будет располагаться в посёлке Юрты рядом со школой № 17. Ход ее создания проверил министр спорта региона Павел Богатырев.

- В этом году в регионе создаётся два таких объекта. Один из них открыт в Вихоревке Братского района. Надеемся, что до конца сентября комплекс в Юртах будет завершен. У детей будет возможность заниматься на современной площадке, - сказал Павел Богатырев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о новом самолете СУ-30, который устанавливают возле суворовского училища в Иркутске.