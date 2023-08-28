Синоптики рассказали, какая погода будет в Иркутске 28 августа 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние дни лета подкрались незаметно, но это не значит, что нужно кутаться в шарфы и доставать зонты. Ведь погода в Иркутске 28 августа 2023 года будет по настоящему летней.

Погода в Иркутске 28 августа 2023 года

- По Иркутской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных районах местами кратковременные дожди, утром при прояснении туман, ветер южной четверти с порывами до 12 метров в секунду. Температура поднимется до +31 градуса, - рассказывают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 28 августа 2023 года будет малооблачной, без осадков, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Температура достигнет 28 градусов.

Кроме того, 28 августа по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, а также понижение уровня воды до 10 см на левобережных притоках Ангары. На реках Ленского бассейна уровень воды понизится на 5-50 см.