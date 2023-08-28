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НовостиОбщество28 августа 2023 0:50

Расскажем, жителям каких районов Иркутска отключат свет 28 августа 2023 года

Отключение света в Иркутске 28 августа 2023 года затронет два района
Таисия ЧЕМИСОВА
Расскажем, жителям каких районов Иркутска отключат свет 28 августа 2023 года

Расскажем, жителям каких районов Иркутска отключат свет 28 августа 2023 года

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение света в Иркутске 28 августа 2023 года произойдет из-за профилактических, ремонтных и строительных работ. Об этом сообщают в ответственной за энергосбыт компании.

Отключение света в Иркутске 28 августа 2023 года

- В Иркутске отключат свет в Октябрьском и Правобережном районах из-за проведения плановых работ на электрических сетях, - сообщают в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

В некоторых домах электричество отключат всего на несколько часов, а кто-то останется без света до конца рабочего дня. Ниже в таблицах представлены списки адресов, по которым отключат свет 28 августа 2023 года.

Отключение света в Иркутске 28 августа 2023 года затронет два района. Фото: Свет:38

Отключение света в Иркутске 28 августа 2023 года затронет два района. Фото: Свет:38

В организации сообщают, что в план работ может быть изменен при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.