Расскажем, жителям каких районов Иркутска отключат свет 28 августа 2023 года Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение света в Иркутске 28 августа 2023 года произойдет из-за профилактических, ремонтных и строительных работ. Об этом сообщают в ответственной за энергосбыт компании.

Отключение света в Иркутске 28 августа 2023 года

- В Иркутске отключат свет в Октябрьском и Правобережном районах из-за проведения плановых работ на электрических сетях, - сообщают в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

В некоторых домах электричество отключат всего на несколько часов, а кто-то останется без света до конца рабочего дня. Ниже в таблицах представлены списки адресов, по которым отключат свет 28 августа 2023 года.

Отключение света в Иркутске 28 августа 2023 года затронет два района. Фото: Свет:38

В организации сообщают, что в план работ может быть изменен при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.