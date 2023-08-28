Памятную плиту в честь погибших участников СВО открыли в Братске. Фото: Сергей Серебренников

Торжественное открытие памятной плиты в честь погибших участников СВО прошло в Братске. Об этом пишет в социальных сетях мэр города Сергей Серебренников.

- Почтить память погибших пришли родители и родственники, молодежь, ветераны, представители общественных организаций. На мемориале хранится память о братчанах, воевавших в Афганистане, в Сирии, в Чеченской Республике. Теперь там появилась плита в честь участников специальной военной операции, - сообщает Сергей Серебренников.

На первой плите размещены фамилии 14 жителей Братска. Участники митинга почтили память о них минутой молчания.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что вакцинация против гриппа в Иркутской области стартует первого сентября.