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НовостиОбщество28 августа 2023 1:41

Самолет из Пхукета, задержавшийся из-за неисправности, приземлился в Иркутске

Он прибыл 28 августа в 5:59
Таисия ЧЕМИСОВА
Самолет из Пхукета, задержавшийся из-за неисправности, приземлился в Иркутске

Самолет из Пхукета, задержавшийся из-за неисправности, приземлился в Иркутске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет из Тайланда, задержавшийся почти на сутки из-за неисправности, приземлился в Иркутске. Информацию об этом можно посмотреть через онлайн-табло в расписании аэропорта Иркутска.

- Боинг прибыл в Иркутск 28 августа в 05:59, - сообщается в расписании рейсов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что самолет рейсом Пхукет-Иркутск авиакомпании Икар не вылетел из аэропорта в Тайланде из-за неисправности системы мониторинга метеоусловий. Сложность ситуации заключалось в том, что необходимая для ремонта деталь больше не поставляется в Россию из-за санкций. Пассажиров разместили в гостинице и предоставили питание.