Новый дом культуры открыли в Тулунском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дом культуры открыли в деревне Евдокимова Тулунского района. Старое здание затопило во время наводнения в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Этот культурный объект очень ждали жители и творческие коллективы. Введение в эксплуатацию нового здания позволит создать дополнительные клубные объединения, – отметил заместитель министра культуры Иркутской области Руслан Дячук.

На строительство нового учреждения выделили 87,3 млн рублей. Оно включает зрительный зал на 100 мест, помещения для занятий хореографией, музыкой, театральным искусством и декоративно-прикладным творчеством.

Кроме того, в здании будет располагаться библиотека. Средства для закупки литературы были выделены на 2019-2024 годы.