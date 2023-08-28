Новый дом культуры открыли в Тулунском районе
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Дом культуры открыли в деревне Евдокимова Тулунского района. Старое здание затопило во время наводнения в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
-Этот культурный объект очень ждали жители и творческие коллективы. Введение в эксплуатацию нового здания позволит создать дополнительные клубные объединения, – отметил заместитель министра культуры Иркутской области Руслан Дячук.
На строительство нового учреждения выделили 87,3 млн рублей. Оно включает зрительный зал на 100 мест, помещения для занятий хореографией, музыкой, театральным искусством и декоративно-прикладным творчеством.
Кроме того, в здании будет располагаться библиотека. Средства для закупки литературы были выделены на 2019-2024 годы.