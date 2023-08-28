Один человек погиб и 29 пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и Иркутского района

Три человека погибло и 32 пострадало в ДТП за неделю в Иркутске и Иркутском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

20 дорожно-транспортных происшествий произошли на дорогах Иркутска и Иркутского района с 21 по 27 августа. В аварии погиб один человек человека. 29 человек пострадали в ДТП, среди них 26 взрослых и три ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

- Всего зафиксировали семь столкновений транспортных средств, семь наездов на пешеходов, два наезда на велосипедиста, один наезд на животное, три наезда на препятствие, - сообщают в Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим. Пешеходам быть внимательнее и переходить проезжую часть только в разрешенных местах.