Авиарейсы "Ижевск-Иркутск" будут запущены в новогодние праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новогодние праздники авиакомпания «Ижавиа» запустит рейсы "Ижевск-Иркутск". Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

- Рейсы будут выполняться в новогодние праздники по расписанию. 29 и 30 декабря декабря 2023года, а также 4 и 9 января 2024 года. Билеты будут стоить от 9600 рублей, - сообщает АО «Ижавиа»

Время вылета можно уточнить на официальном сайте аэропорта Ижевска и в кассах.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о самолете из Тайланда, который вернулся в Иркутск, после длительной задержки из-за неисправности.