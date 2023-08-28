Чрезвычайный класс пожароопасности установился в лесах Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 10 районах Иркутской области установились чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Пожароопасная обстановка сейчас в Иркутске и Иркутском районе, Усть-Ордынском Бурятском округе, Боханском, Заларинском, Усть-Удинском, Качугском, Черемховском, Ольхонском, Бодайбинском и Киренском районах, - сообщают в правительстве.

На заседании оперштаба по тушению лесных пожаров приняли решение усилить патрулирование территории с помощью авиации и наземных сил. Для этого, в авиапатрулировании задействуют более 10 воздушных судов, а наземные группы находятся в состоянии повышенной готовности.

На сегодняшний день действует лесной пожар на площади один гектар в Бодайбинском районе. Там задействованы 35 десантников-пожарных и 8 сотрудников лесопожарной станции.