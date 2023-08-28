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НовостиЗдоровье28 августа 2023 6:26

41 случай COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области на прошлой неделе

Это на 115,8% выше чем на предыдущей неделе
Таисия ЧЕМИСОВА
41 случай COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области на прошлой неделе

41 случай COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области на прошлой неделе

Фото: Олег УКЛАДОВ

41 случай COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

- Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе на 115,8% выше, чем на предыдущей, - говорят в Роспотребнадзоре.

Всего с начала пандемии подтвердились 374210 случаев COVID-19 среди жителей Иркутской области. При этом выздоровело 369970 человек.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о важности соблюдения правил личной гигиены и ведении здорового образа жизни. При ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться к врачу.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как врачи из Иркутска спасли 17-летнего подростка на берегу Средиземного моря.