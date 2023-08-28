Жителей Иркутска приглашают 3 сентября отметить День Байкала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 сентября в Иркутске будет отмечен День Байкала. Основное место проведения мероприятий будет находиться около танцплощадки на острове Юность. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области совместно с администрацией города являются организаторами праздника.

- С 12:30 до 16:00 будут открыты презентационные площадки, на которых пройдут мастер-классы. В 13:00 состоится торжественное открытие праздника и представление под названием "Рисуем Байкал". На сцене выступят творческие коллективы города. В 14:00 начнется забег "За чистый воздух". В 15:00 стартует чемпионат по сбору пазлов, - говорят в администрации города.

В 16:00 организаторы подведут итоги соревнований и наградят лучших бегунов и участников представления. Для горожан будет проведен концерт.