«РТ-НЭО Иркутск» рекомендует потребителям не доводить дело до суда и погасить задолженность

«РТ-НЭО Иркутск» рекомендует потребителям не доводить дело до суда. Фото: Ирина МАЛАКОВИЧ

За июль 2023 года сумма удовлетворенных исковых заявлений в пользу регионального оператора составила более 45 миллионов рублей.

Рекомендуем потребителям не доводить дело до суда и погасить задолженность в полном объеме.

В настоящий момент еще около 210 тысяч потребителей услуги имеют перед регоператором задолженность. Ежемесячно суд направляет около 30 тысяч судебных приказов и исков должникам регионального оператора. Чтобы исключить риск блокировки ваших счетов и карт, не допустить неожиданных списаний денежных средств и ошибочных начислений, рекомендуем вам обратиться к регоператору для выяснения суммы, статуса и корректности вашей задолженности.

Напомним, что всем потребителям необходимо оплачивать услугу вывоза ТКО и не доводить дело до суда. В противном случае это может привести к:

- полному погашению суммы накопленных пеней;

- оплате судебных издержек, которые составляют около 20% от имеющейся суммы задолженности;

- аресту банковских счетов;

- изъятию имущества, с целью погашения существующего долга;

- принудительному списанию денежных средств со счетов;

- оплате работы судебных приставов.

Какие есть способы досудебного урегулирования вопроса для бизнеса?

* Заключить с регоператором соглашение об урегулировании задолженности.

* Получить рассрочку долга до 1 года без учета пеней.

* Перейти на фактический учет отходов.

Для физических лиц также есть возможность выплаты долга в рассрочку.

Почему необходимо оплачивать услугу по обращению с ТКО?

С 1 января 2019 г. услуга по обращению с ТКО перешла в разряд коммунальных, то есть на нее распространяются положения Жилищного кодекса РФ. Потребитель обязан оплачивать услугу по всем объектам жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности на основании пункта п. 56.2 Постановления Правительства РФ № 354.

На основании ФЗ № 89, все собственники твердых коммунальных отходов обязаны оплачивать услугу по вывозу ТКО только региональному оператору. Договор регионального оператора с собственниками отходов считается заключенным на условиях публичной оферты с 17 января 2019 года.

Как узнать сумму задолженности и оплатить услугу?

Юридические лица могут узнать сумму задолженности и оплатить услугу в личном кабинете на сайте РТ-НЭО Иркутск, по телефону горячей линии и почте.

Физические лица могут получить информацию о состоянии лицевого счета в платежных квитанциях, через сервис ГИС ЖКХ, по телефону горячей линии и почте.

Оплатить услугу без комиссии можно через:

- банкоматы "ВТБ" и "ВТБ-онлайн";

- банкоматы ПАО «ПОЧТА БАНК».

С возможным взиманием комиссии:

- банкоматы "СберБанк" и мобильное приложение "СберБанк Онлайн";

- пункты приема платежей "Система "Город" и онлайн-сервис https://lk.uplati.ru/;

- отделения Почты России.

Если физическим лицам не пришли квитанции, для решения вопроса необходимо обратиться по телефону горячей линии.

Необходимую консультацию можно получить у специалистов “РТ-НЭО Иркутск” по следующим контактам:

т.: 8 (3952) 43-44-11

e-mail: contact@rtneo-irk.ru

Режим работы горячей линии:

- в будни с 8:00 до 19:00,

- в выходные дни с 9:00 до 18:00.

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