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НовостиОбщество28 августа 2023 8:41

Иркутская область получит 46 млн рублей на модернизацию инфраструктуры организаций отдыха

Речь идет об оздоровительных детских лагерях
Елена СИНИЦА
Иркутская область получит 46 млн рублей на модернизацию инфраструктуры организаций отдыха

Иркутская область получит 46 млн рублей на модернизацию инфраструктуры организаций отдыха

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство просвещения Российской Федерации выбрало 18 регионов, включая Иркутскую область, для предоставления субсидий из федерального бюджета на создание некапитальных объектов для отдыха и оздоровления детей.

- Иркутская область получит субсидию в размере 45,9 миллиона рублей, которую они направят на строительство двух модульных корпусов в лагере «Солнышко». Этот лагерь специализируется на организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорят в правительстве Иркутской области.

В июле 2023 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил лагерь и дал поручение участвовать в федеральной программе софинансирования. Он также проверил качество нового модульного жилого корпуса перед началом летней оздоровительной кампании.