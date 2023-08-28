Иркутская область получит 46 млн рублей на модернизацию инфраструктуры организаций отдыха Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство просвещения Российской Федерации выбрало 18 регионов, включая Иркутскую область, для предоставления субсидий из федерального бюджета на создание некапитальных объектов для отдыха и оздоровления детей.

- Иркутская область получит субсидию в размере 45,9 миллиона рублей, которую они направят на строительство двух модульных корпусов в лагере «Солнышко». Этот лагерь специализируется на организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорят в правительстве Иркутской области.

В июле 2023 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил лагерь и дал поручение участвовать в федеральной программе софинансирования. Он также проверил качество нового модульного жилого корпуса перед началом летней оздоровительной кампании.