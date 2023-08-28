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НовостиПроисшествия28 августа 2023 9:07

Жителя Киренска приговорили к 8 годам колонии за убийство собутыльника

Жителя Иркутской области осудили на восемь лет за убийство собутыльника
Елена СИНИЦА
Жителя Киренска приговорили к 8 годам колонии за убийство собутыльника

Жителя Киренска приговорили к 8 годам колонии за убийство собутыльника

Фото: Иван МАКЕЕВ

Киренский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

-В конце ноября 2020 года мужчина выпивал с знакомым, после чего между ними возник конфликт, - пишет издание.

Обвиняемый избил потерпевшего и нанес несколько ножевых ударов в грудь и спину. Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных, которые единогласно вынесли обвинительный вердикт по ходатайству обвиняемого.