Жителя Киренска приговорили к 8 годам колонии за убийство собутыльника Фото: Иван МАКЕЕВ

Киренский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

-В конце ноября 2020 года мужчина выпивал с знакомым, после чего между ними возник конфликт, - пишет издание.

Обвиняемый избил потерпевшего и нанес несколько ножевых ударов в грудь и спину. Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных, которые единогласно вынесли обвинительный вердикт по ходатайству обвиняемого.