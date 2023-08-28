В выходные в Иркутске продолжали асфальтировать дороги Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В выходные дни в городе продолжались работы по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". По указанию мэра Иркутска Руслана Болотова, подрядные организации максимально задействовали свою технику и персонал.

На улице Терешковой ведется укладка выравнивающего слоя покрытия. Работы выполняются круглосуточно.

В воскресенье и ночью асфальтировали проезжую часть улицы Академической. В работах было задействовано 12 единиц техники и 10 человек. Было использовано 900 тонн асфальтобетонной смеси.

- Также в эти дни был уложен асфальт на дороге в городке ИВАТУ, которая ведет к Суворовскому училищу, а также на тротуаре вдоль нее. На улице Ярославского проводится гидропосев газонов, а на Олонской обновлено покрытие на тротуарах, - говорят в администрации Иркутска.

На улице Полярной производится восстановление конструкций дорожной одежды с использованием геотекстиля и щебня. Там же устанавливают и бетонируют бордюры. На 3-го Июля регулируется высота колодцев, расположенных на проезжей части.

Кроме того, во всех районах города устраняются повреждения на дорогах. Струйно-инъекционным методом восстановлено покрытие на участках улиц Розы Люксембург, Щапова, Карла Маркса, Сеченова, Тимирязева, Карла Либкнехта, Безбокова.