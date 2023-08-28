Прокуратура контролирует ситуацию с пожаром в доме многодетной семьи в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура Иркутского района будет следить за проведением расследования и определением причин пожара, который произошел в дачном доме на территории садоводства "Ясное" на Голоустненском тракте.

- В результате пожара были эвакуированы 5 детей. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу 28 августа 2023 года, - рассказали в прокуратуре региона.

Если будут найдены основания, прокуратура примет меры в отношении нарушений требований пожарной безопасности.