В Иркутске завели дело на пьяного водителя без прав, врезавшегося в автосервис Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции завели уголовное дело против водителя, который врезался в автосервис в Иркутске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- В субботу утром экипаж ДПС получил сообщение о том, что на улице Баррикад мужчина, управляющий автомобилем "Тойота Королла", не смог справиться с управлением и врезался в гаражный бокс, где находились люди. В результате происшествия водитель и один из работников получили незначительные травмы, - говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция установила, что незадолго до происшествия 31-летний иркутянин угнал автомобиль в центре города. Он заметил открытую машину с работающим двигателем, сел в нее и уехал.

Злоумышленник отказался от прохождения освидетельствования и никогда не имел водительского удостоверения. Полиция составила 5 административных протоколов против жителя Иркутска.

В настоящее время следователем по данному делу возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон). Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.