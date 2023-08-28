В Иркутске состоится конкурс "Миллион на добрые дела" Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске с 4 по 29 сентября начнется прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Миллион на добрые дела". Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 сентября по адресу, указанному на официальном сайте администрации Иркутска. После окончания приема заявок, комиссия начнет оценивать проекты и выбирать победителей. Окончательные результаты будут объявлены до конца октября, - говорят в администрации.

Победители конкурса получат финансовую поддержку для реализации своих проектов. Кроме того, их идеи и достижения будут представлены на городской выставке "Миллион на добрые дела", которая пройдет в ноябре.

Конкурс "Миллион на добрые дела" проводится уже несколько лет и является одним из способов поддержки социально значимых проектов и инициатив в городе Иркутске. Он позволяет жителям города внести свой вклад в развитие и улучшение городской среды, а также создать благоприятные условия для жизни и деятельности различных социальных групп.