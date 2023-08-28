В Иркутской области снизились цены на 9 продовольственных товаров первой необходимости Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Индекс потребительских цен по всей России составил 100,09% на прошлой неделе с 15 по 21 августа, согласно данным Ростата, предоставленным службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

- В ведомстве отмечают, что спрос на товары первой необходимости в регионе остается стабильным, дефицита нет, и товарные запасы имеют достаточные объемы, - говорят в пресс-службе правительства региона.

За прошедшую неделю в Иркутской области цены на 9 из 25 продовольственных товаров первой необходимости снизились, а на 11 товарах практически не изменились. Цены на белокочанную капусту снизились на 8,60%, на лук - на 1,68%, на подсолнечное масло - на 0,39%, на гречневую крупу - на 0,31%, на яйца - на 0,29%, на ржаной хлеб - на 0,25%, на пшеничный хлеб - на 0,15%, на пшеничную муку и сахар - на 0,01%. С другой стороны, цены на баранину выросли на 4,25%, на морковь - на 2,45%, на яблоки - на 2,36%, на черный чай - на 2,19% и на картофель - на 1,85%.