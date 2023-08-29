40 произведений иконописи из музея имени Андрея Рублева представят в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

40 произведений иконописи из собрания московского музея имени Андрея Рублева представят в Иркутске на выставке «Окно в Россию». На сегодняшний день в художественном музее Иркутска начат монтаж выставки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С 2 сентября по 12 ноября зрители увидят, как известные, так и редкие произведения русского церковного искусства XVII – XVIII вв.

- Эпоха Петра I — время масштабных перемен. Она породила и новое церковное искусство, появился новый стиль – техника масляной живописи. Много внимания стали уделять пейзажу, мелким деталям. Все эти перемены будут представлены на выставке, — рассказывает главный хранитель музея имени Андрея Рублёва Оксана Смирнова.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске 3 сентября отпразднуют День Байкала