Погода в Иркутске 29 августа 2023 года будет солнечной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До начала осени осталось несколько дней. Заметно, как в лесу неумолимо желтеют листья, а на огороде зреют кабачки. Несмотря на явные осенние знаки, лето согревает иркутян своими последними теплыми лучами солнца. Синоптики рассказали, порадует ли нас погода в Иркутске 29 августа 2023 года.

Погода в Иркутске 29 августа 2023 года

- В Иркутской области ожидается переменная облачность, без осадков, в северных районах небольшие дожди, утром туман, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду, температура до +31..., при облачной погоде до +25… В Нижнеудинском районе термометр покажет +34 градуса, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 29 августа 2023 года будет солнечной, без осадков с юго-восточным ветром до девяти метров в секунду и температурой +27…+29…

Кроме того, по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, а также понижение уровня воды на 5-10 см на левобережных притоках Ангары, а на реке Лене и реке Витим уровень воды понизится на 20-50 см.