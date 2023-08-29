В Иркутске осудили начальника отдела судебных приставов за взятку в 5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший начальник Октябрьского отдела судебных приставов Иркутска признана виновной за получение взятки в особо крупном размера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области

- Как установил суд, с 2008 по 2011 годы в Октябрьском отделе судебных приставов на принудительном исполнении находились исполнительные производства по судебным решениям о запрете совершения действий по строительству дома по адресу: Иркутск, ул. Пискунова, 40. Начальник этого отдела получила взятку в виде права собственности на две квартиры в строящемся доме, за то, что она не проконтролировала требование судебного решения о запрете на строительство. Благодаря этому строительство дома было завершено без документов о разрешении, - сообщают в следственном комитете.

Свердловский районный суд Иркутска признал женщину виновной. Ее приговорили к 8 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Кроме того, обвиняемой следует выплатить штраф в размере троекратной суммы взятки более 16 миллионов рублей.