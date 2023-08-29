Многоквартирный жилой комплекс построят в Шелехове к 2027 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Многоквартирный жилой комплекс построят в Шелехове к 2027 году. Общая площадь комплекса составит более 14,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Новый комплекс появится в 3-м микрорайоне Западного жилого района Шелехова. Разрешение на строительство уже выдано. Кроме того, документами предусматривается строительство социально-культурных объектов и транспортной инфраструктуры, - сообщают в региональном правительстве.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о новом медицинском оборудовании, которое появилось в Иркутском перинатальном центре.