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НовостиОбщество29 августа 2023 1:23

В Иркутской области обсуждают закон о компенсации аренды жилья для молодых специалистов на 3 года

В Иркутской области проходят ежегодные педагогические конференции
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутской области проходят ежегодные педагогические конференции

В Иркутской области проходят ежегодные педагогические конференции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области в преддверии учебного года ежегодно проходят педагогические конференции. В этом году обсуждали суверенную национальную систему образования. Перед педагогами Свирска и Черемховского района выступил председатель Заксобрания региона Александр Ведерников. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

- Глава парламента рассказал о принятом депутатами законе о Почетном наставнике Иркутской области. Благодаря этому закону можно получить ежемесячную надбавку к пенсии, - сообщают в Заксобрании.

Кроме того, депутаты в настоящее время прорабатывают инициативу о принятии закона по компенсации оплаты молодым специалистам аренды жилья на три года.