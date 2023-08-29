В Иркутской области обсуждают закон о компенсации аренды жилья для молодых специалистов на 3 года

В Иркутской области проходят ежегодные педагогические конференции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области в преддверии учебного года ежегодно проходят педагогические конференции. В этом году обсуждали суверенную национальную систему образования. Перед педагогами Свирска и Черемховского района выступил председатель Заксобрания региона Александр Ведерников. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

- Глава парламента рассказал о принятом депутатами законе о Почетном наставнике Иркутской области. Благодаря этому закону можно получить ежемесячную надбавку к пенсии, - сообщают в Заксобрании.

Кроме того, депутаты в настоящее время прорабатывают инициативу о принятии закона по компенсации оплаты молодым специалистам аренды жилья на три года.