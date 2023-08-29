Педагог IT-куба из Иркутска вышла в полуфинал всероссийского конкурса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Педагог дополнительного образования Анна Кличенко прошла в полуфинал всероссийского конкурса «Помогаю. Проектирую. Программирую. Будущее». Женщина работает в центре цифрового образования детей «IT-куб. Иркутск». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Полуфинал конкурса пройдет в октябре 2023 года. После этого 10 лучших педагогов центров цифрового образования поедут в Москву, чтобы в ноябре побороться за победу, - сообщают в правительстве.

Это мероприятие проводит Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования при поддержке Минпросвещения России. Такой конкурс проводится впервые в год педагога и наставника.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области обсуждают закон о компенсации аренды жилья для молодых специалистов на 3 года.