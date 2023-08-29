3 компании из Иркутской области вступили в нацпроект «Производительность труда»

Три организации планируют повысить свою эффективность за три года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Три организации в Иркутской области подписали соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда». Они планируют повысить свою эффективность за три года. Это ООО «Усолье Соль Трейд», компания «Деметра», выпускающая пластиковые окна и предприятие «Зеон», которое выпускает сервисное оборудование и компьютеры. Из Иркутской области в национальном проекте приняла участие 51 организация. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Среди участников нацпроекта представители металлургии, деревообработки, пищевой промышленности, фармацевтики, торговли и другие предприятия. Судя по рейтингу национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, Иркутская область входит в группу лидеров, - сообщают в правительстве.

Основная задача нацпроекта – к 2024 году обеспечить рост производительности труда на крупных и средних предприятиях не ниже чем на 5% в год.