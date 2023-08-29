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НовостиОбщество29 августа 2023 2:28

3 компании из Иркутской области вступили в нацпроект «Производительность труда»

Организации планируют повысить свою эффективность за три года
Таисия ЧЕМИСОВА
Три организации планируют повысить свою эффективность за три года

Три организации планируют повысить свою эффективность за три года

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Три организации в Иркутской области подписали соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда». Они планируют повысить свою эффективность за три года. Это ООО «Усолье Соль Трейд», компания «Деметра», выпускающая пластиковые окна и предприятие «Зеон», которое выпускает сервисное оборудование и компьютеры. Из Иркутской области в национальном проекте приняла участие 51 организация. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Среди участников нацпроекта представители металлургии, деревообработки, пищевой промышленности, фармацевтики, торговли и другие предприятия. Судя по рейтингу национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, Иркутская область входит в группу лидеров, - сообщают в правительстве.

Основная задача нацпроекта – к 2024 году обеспечить рост производительности труда на крупных и средних предприятиях не ниже чем на 5% в год.