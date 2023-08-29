Четыре маршрута Прибайкальского нацпарка закрыли из-за пожароопасности Фото: Таисия ЧЕМИСОВА

Четыре туристических маршрута закрыли на территории Прибайкальского Национального парка. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Закрыты следующие маршруты:

- поселок Бугульдейка - урочище Марта - поселок Петрова;

- поселок Тырган - урочище Саган-Заба;

- поселок Черноруд – поселок Сарма – поселок Курма;

- Тажераны.

По этим маршрутам разрешения на посещение временно не выдаются.

- Причиной такого решения стал чрезвычайный 5 класс пожарной опасности, однако маршрут «236 квартал - падь Щеглова», который был ранее закрыт, сейчас безопасен и готов принять посетителей, - сообщают в «Заповедном Прибайкалье».