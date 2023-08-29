Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2023 2:46

Четыре маршрута Прибайкальского нацпарка закрыли из-за пожароопасности

Причиной такого решения стал чрезвычайный 5 класс пожарной опасности
Таисия ЧЕМИСОВА
Четыре маршрута Прибайкальского нацпарка закрыли из-за пожароопасности

Четыре маршрута Прибайкальского нацпарка закрыли из-за пожароопасности

Фото: Таисия ЧЕМИСОВА

Четыре туристических маршрута закрыли на территории Прибайкальского Национального парка. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Закрыты следующие маршруты:

- поселок Бугульдейка - урочище Марта - поселок Петрова;

- поселок Тырган - урочище Саган-Заба;

- поселок Черноруд – поселок Сарма – поселок Курма;

- Тажераны.

По этим маршрутам разрешения на посещение временно не выдаются.

- Причиной такого решения стал чрезвычайный 5 класс пожарной опасности, однако маршрут «236 квартал - падь Щеглова», который был ранее закрыт, сейчас безопасен и готов принять посетителей, - сообщают в «Заповедном Прибайкалье».