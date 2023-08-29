Жители отдаленных районов Иркутской области начали голосовать досрочно Фото: Мария ЛЕНЦ

Досрочное голосование на выборах депутатов Заксобрания началось в Иркутской области. Проголосовать заранее могут жители удаленных мест, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено. Об этом сообщают в избирательной комиссии региона.

- Досрочное голосование началось с поселка Большие Коты в Иркутском районе. Там проживает 45 избирателей. Бюллетени в поселок доставили на катере, - сообщают в избирательной комиссии.

А на метеорологическую станцию Нерой в Нижнеудинском районе бюллетени прибыли при помощи авиации.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что четыре маршрута Прибайкальского национального парка закрыли из-за пожароопасности.