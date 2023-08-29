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НовостиОбщество29 августа 2023 3:20

Жители отдаленных районов Иркутской области начали голосовать досрочно

Проголосовать заранее смогли жители удаленных мест, где отсутствует транспортное сообщение
Таисия ЧЕМИСОВА
Жители отдаленных районов Иркутской области начали голосовать досрочно

Жители отдаленных районов Иркутской области начали голосовать досрочно

Фото: Мария ЛЕНЦ

Досрочное голосование на выборах депутатов Заксобрания началось в Иркутской области. Проголосовать заранее могут жители удаленных мест, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено. Об этом сообщают в избирательной комиссии региона.

- Досрочное голосование началось с поселка Большие Коты в Иркутском районе. Там проживает 45 избирателей. Бюллетени в поселок доставили на катере, - сообщают в избирательной комиссии.

А на метеорологическую станцию Нерой в Нижнеудинском районе бюллетени прибыли при помощи авиации.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что четыре маршрута Прибайкальского национального парка закрыли из-за пожароопасности.