Почтовую марку посвятили званию Иркутска «Город трудовой доблести» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

29 августа 2023 года выпустили почтовую марку, которая посвящена истории присвоения Иркутску звания «Город трудовой доблести». В рамках торжественной церемонии марку погасили мэр Иркутска Руслан Болотов, председатели общественных палат области и города Владимир Шпрах и Станислав Гольдфарб, директор УФПС Иркутской области Сибирь АО «Почта России» Юрий Бойко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Звание «Город трудовой доблести» Иркутск получил в 2020 году. Указом Президента России в 2020 году. Воинский подвиг и труд жителей региона до сих пор служат нам примером самоотверженности и патриотизма, - отметил Игорь Кобзев.

На марке изображен танк Т-34 «Иркутский комсомолец», а также стоит специальный штемпель. Подобные марки очень ценны. Они нередко пополняют музеи и частные коллекции.