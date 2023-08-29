В Иркутске Росгвардейцы по горячим следам разыскали подозреваемого в убийстве. Фото: Росгвардия Иркутской области

Сотрудники Росгвардии в Иркутске по горячим следам разыскали подозреваемого в убийстве человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Вечером мужчины распивали спиртные напитки в компании. Два собутыльника поссорились, после чего один из приятелей нанес своему собеседнику смертельный удар и скрылся, - сообщают в Росгвардии.

В ходе поисков старший сержант полиции Юрий Табитуев и сержант полиции Вадим Петрук заметили человека, который пытался спрятаться при виде патрульной машины. Подозреваемого опознали и сразу же задержали. Им оказался 41-летний уроженец Свирска, который ранее был судим.

Стражи правопорядка доставили мужчину в полицейский отдел. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.