В Иркутске мужчину приговорили к 13 годам колонии за убийство прохожего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутянина осудили за убийство прохожего и покушение на жизнь двух человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- 29 апреля 2022 года 49-летний подсудимый с сожительницей выгуливали собаку возле дома на бульваре Рябикова в Иркутске. Судя по всему, раздался выстрел из газобаллонного пистолета и на звук пришли два местных жителя, которые вступили с обвиняемым в конфликт. Недолго думая, преступник сбегал домой за ножом. Вернувшись, мужчина ударил им одного из потерпевших. Оппонент скончался на месте. С его товарищем обвиняемый поступил аналогичным образом, однако раненого успели вовремя доставить в больницу, - сообщают в прокуратуре.

Подсудимый свою вину не признал. Несмотря на это присяжные признали его виновным. Теперь вспыльчивого иркутянина ждет 13 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца после освобождения.