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НовостиОбщество29 августа 2023 7:47

Начался прием заявок на конкурс «Журналист года Иркутской области»

Подать заявку можно с 4 по 17 сентября 2023 года
Таисия ЧЕМИСОВА
Начался прием заявок на конкурс «Журналист года Иркутской области»

Начался прием заявок на конкурс «Журналист года Иркутской области»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Журналист года Иркутской области» стартует четвертого сентября. На конкурс примут творческие работы, выпущенные с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года. Среди организаторов - управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области, правительства Иркутской области и «Медиа-центр «Приангарье». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Конкурсантов ждут 18 номинаций для корреспондентов и редакторов, а также видеооператоров, фотографов, специалистов по социальным сетям средств массовой информации, которые работают в регионе, - отмечают в правительстве.

Есть и новшества. Например, номинации, которые появились только в этом году. Среди них «Радиорепортаж» и «Публикация в сетевых средствах массовой информации и информационных агентствах».

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на сайте http://pressbaikal.ru/. Подать заявку можно до 17 сентября 2023 года.