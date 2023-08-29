На обеспечение безопасности соцобъектов Иркутска направили порядка 240 млн рублей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На городской антитеррористической комиссии было объявлено, что в 2023 году из бюджета будет выделено около 240 миллионов рублей на обеспечение безопасности социальных объектов в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Все объекты обеспечены охраной и необходимым оборудованием. В нескольких детских садах и школах были модернизированы системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также установлены современные ворота, металлоискатели и турникеты. Мэр подчеркнул, что безопасность детей является приоритетом, - говорят в администрации.

По поручению главы города, в образовательных учреждениях регулярно проверяют состояние инженерно-технических средств охраны, тревожных кнопок, ограждений территорий, сигнализаций и магнитных замков. Сотрудники образовательных организаций также проходят инструктажи, в которых участвуют представители МЧС, полиции и Росгвардии, чтобы обучить их способам защиты и действиям в случае угрозы террористического акта. Работники выполняют практические задания и проходят инструктажи.

Также на совещании была обсуждена организация торжественных линеек 1 сентября. В этот день охрану общественного порядка в учебных заведениях будет осуществлять МУ МВД России «Иркутское».