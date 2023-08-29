Ледокол «Ангара» в Иркутске теперь подсвечивается. Фото: пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

Теперь ледокол "Ангара" будет хорошо виден в темное время суток благодаря установленным светильникам, которые подсвечивают корпус, мачты, трубы и элементы надстроек. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

- Проект подсветки был выполнен научно-исследовательской проектной реставрационной фирмой "Традиция". Всего было установлено 50 светильников, часть из них на выносных кронштейнах для регулировки освещенности, - говорят в музее.

Кабельные трассы проложены в соответствии с требованиями Российского Классификационного Общества.

Также были использованы металлические трубы для защиты. Работы по текущему ремонту ледокола "Ангара" еще не завершены и планируется их окончание в конце октября. Успешная реализация планов по ремонту позволит продлить срок службы ледокола на несколько десятилетий.