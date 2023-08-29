Придорожный лес на Байкальском тракте очистили от мусора Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство лесного комплекса Иркутской области продолжает проводить акции по очистке леса. Так, 29 августа, состоялась акция по очистке придорожного леса на Байкальском тракте, в которой приняли участие 80 человек. В акции участвовали работники министерства, подведомственных организаций, а также волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Такие акции проводятся регулярно с целью профилактики лесных пожаров, так как сухой материал является высокогорючим, – отметил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Во время акции производилась очистка леса от погибших, упавших и гниющих деревьев, большого количества сучьев и придорожного мусора. Работы проводились на участке от 47 до 49 километра Байкальского тракта. Участникам приходилось проникать в глубь леса на расстояние более 30 метров по обе стороны дороги.

В результате было очищено не менее шести гектаров леса. Часть собранного материала будет использована для обеспечения дровами семей участников специальной военной операции.