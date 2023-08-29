В Иркутской области отреставрируют два храма Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два религиозных объекта в Иркутской области получили субсидию из бюджета региона на сохранение памятников истории и культуры. Этими объектами являются Михайло-Архангельский храм в Большом Кашелаке Куйтунского района и Покровская церковь в Иркутске. На реставрацию Михайло-Архангельского храма было выделено 12,5 млн рублей, а на Покровскую церковь - 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- На объекте начался завершающий этап реставрационных работ. Субсидия из областного бюджета позволяет восстанавливать памятники истории и культуры, принадлежащие религиозным организациям. Часто у них не хватает средств на такие работы, хотя культовые сооружения являются важными и значимыми объектами. С помощью субсидии можно провести ремонт, противоаварийные работы и, как в данном случае, полноценную реставрацию, - говорят в правительстве.

Михайло-Архангельская церковь, построенная более 100 лет назад, является деревянной. Она не использовалась в течение длительного времени. Восстановительные работы начали активисты, привлекая средства из различных источников. С помощью субсидии из бюджета Иркутской области в настоящее время ведется ремонт крыши и подготовка площади для нового пола. В середине сентября начнется строительство звонницы и установка колоколов, которых не было на храме уже более ста лет. Завершение всех работ планируется к 2024 году.