В Иркутске осудили мужчину из-за покушения на убийство двух прохожих Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутске был осужден мужчина, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух прохожих.

- Он признан виновным в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц. Вечером 29 апреля 2022 года мужчина и женщина вступили в конфликт с двумя прохожими в районе бульвара Рябикова из-за незначительного повода, - говорят в пресс-службе следственного комитета региона.

В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту ножевое ранение, которое позже привело к его смерти, а затем ранил второго потерпевшего. Подозреваемый был задержан полицией по горячим следам. Судом мужчина был признан виновным и ему было назначено наказание в виде 13-летнего лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом мнения прокурора.