В Иркутске проведут санитарную обрезку 3,5 тысячи деревьев Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске планируется провести санитарную обрезку 3,5 тысячи деревьев. Основное внимание будет уделено центральной части города и территориям вдоль автомагистралей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- За прошедшую неделю было удалено более 700 сухих, сломанных и зараженных вредителями ветвей деревьев и кустарников. Работы уже завершены на нескольких улицах, включая Володарского, Канадзавы, Карла Либкнехта, Бабушкина, бульвар Гагарина, Фурье и другие. В общей сложности планируется привести в порядок 3,5 тысячи деревьев и кустарников в этом году, - говорят в администрации.

Специалисты-дендрологи контролируют проведение работ. Каждое дерево проходит осмотр со стороны специалистов. В настоящее время сотрудники подрядной организации вышли на улицу Тимирязева, а следующей по плану является улица Грязнова.

Каждый срез сразу обрабатывается специальными красками на масляной основе, которые подбираются индивидуально под цвет древесины. Это необходимо для предотвращения попадания вредителей и болезнетворных организмов в сосудистую систему дерева. Составы красок безопасны для растений.

Ветви удаляются в ранние утренние часы или по вечерам, чтобы не создавать проблем на автодорогах.