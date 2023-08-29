Мост через реку Уду построят в Тайшетском районе Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году планируется начать строительство моста через реку Уду в поселке Шиткино Тайшетского района.

- Представители регионального министерства транспорта сообщили, что на эти цели запланированы средства в бюджете на 2024 год. В ходе строительства дамбы в посёлке был демонтирован старый мост, который соединял две его части, - говорят в пресс-службе Законодательного собрания региона.

В ведомстве добавили, что проект дамбы не предусматривал восстановление моста. В связи с этим власти рассматривают возможность проектирования и строительства моста за счет регионального бюджета, так как муниципальный бюджет не позволяет это сделать. На данный момент есть договоренность с минтрансом.