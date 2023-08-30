Конные соревнования традиционно прошли в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Конные заезды и скачки прошли в Иркутске. В них приняли участие более 60 человек из Иркутска, Усть-Ордынского Бурятского округа, Заларинского, Иркутского и Усть-Удинского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В соревнованиях участвовали 62 лошади. Разыграли восемь призов, в том числе шесть среди лошадей рысистых пород и два среди лошадей верховых пород. Всего было девять заездов и скачек.

Победители получили денежные призы и кубки, а их лошади – наградные попоны. Общий призовой фонд составил 1,7 млн рублей.

- Эти состязания уже традиция. Они популярны среди профессионалов и любителей конного спорта. Каждый год количество участников и призов растет, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.