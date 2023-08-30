Ремонтные работы проводят в поселке имени Горького и на станции Батарейная Фото: Мария ЛЕНЦ

Благоустройство территорий продолжается в Ленинском округе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба думы города.

В поселке имени Горького идут работы на детской площадке, расположенной на пересечении улиц Веселая и 1-я Горьковская. Там демонтируют старое оборудование. Также работы проводятся и на дороге по улице Олонская. На ремонт выделено 98,3 млн рублей.

- Это центральная дорога, по ней движется не только частный, но и муниципальный транспорт, школьный автобус. Очень большая нагрузка на полотно, поэтому важно провести работы качественно, - сообщают в думе.

Кроме того, на станции Батарейная привели в порядок спортивный корт, расположенный рядом со сквером, который благоустроили в текущем году. На деревянном ограждении корта выцвела и местами облетела краска. В думе приняли решение обновить внешний вид площадки.