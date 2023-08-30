Права жителей Байкальской природной территории обсудили в правительстве региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совещание по вопросам использования сооружений, участков и строений, размещенных в Центральной экологической зоне состоялось в правительстве региона.

Была затронута ситуация, которая произошла в местности Заворотная деревни Кочерикова в Ольхонском районе. Там хозяев 13 земельных участков обязали освободить территорию. А их строения подлежали сносу.

- Жители района столкнулись с последствиями несовершенства законодательства. У людей отбирают участки, на которые имеется право собственности. Поэтому мы, жители Онгуренского Муниципального округа, высказываемся за изменение законодательства, - прокомментировал ситуацию глава Онгуренского МО Сергей Хелтухеев.

Вопросы, которые были рассмотрены на совещании, направят депутатам Госдумы для рассмотрения и корректировки поправок в законе «Об охране озера Байкал».