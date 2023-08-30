На реставрацию двух храмов в Иркутской области выделили 20 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

20 млн рублей направили на реставрацию двух храмов в Иркутской области. Их реставрируют на средства субсидии из областного бюджета. Это Михайло-Архангельский храм в селе Большой Кашелак Куйтунского района, на который выделили 12,5 млн рублей и Покровская церковь в Иркутске. На ее реставрацию было выделено 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- С помощью субсидии можно восстановить культурные и исторические памятники, которые принадлежат религиозным организациям. На средства субсидии, к примеру, в Большом Кашелаке будет проведена полноценная реставрация, - сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Такие субсидии на ремонт объектов культурного наследия выделяют с 2020 года. Общая сумма 58,5 миллионов рублей.

Еще раньше субсидию получили шесть объектов. Среди них Собор Богоявления и синагога в Иркутске, а также церковь Сретения в селе Бельск Черемховского района.