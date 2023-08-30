Тойота столкнулась с автобусом на автодороге «Сибирь» в Куйтунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Столкновение автомобиля с автобусом произошло ночью в Куйтунском районе между станцией Мингатуй и поселком Куйтун. 47-летняя женщина на автомобиле «Тойота Королла Спасио» при выезде с обочины столкнулась с автобусом, который ехал из Братска в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В момент ДТП в салоне междугороднего автобуса находились 52 человека. Никто в аварии не пострадал. Автомобилю и автобусу причинен материальный ущерб. Пассажиры были доставлены в Иркутск на различном транспорте, - сообщают в МВД.

Инспекторы ГИБДД устанавливают все причины произошедшего ДТП.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о мужчине, который обвиняется в убийстве 21-летней давности.