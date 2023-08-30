Александр Ведерников провел личный прием в Мишелевке

Одна из жительниц поселка рассказала о проблемах с заселением в общежитие, возникших у ее сына-студента. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников встретился на личном приеме с жителями поселка Мишелевка Усольского района. Обсуждались вопросы нехватки мест в студенческих общежитиях, ЖКХ, обеспечения транспортом и медицинскими услугами.

Так, одна из жительниц поселка рассказала о проблемах с заселением в общежитие, возникших у ее сына-студента одного из иркутских колледжей. Подобные трудности - не редкость. Именно поэтому, как пояснил Александр Ведерников, в областном парламенте обсуждается создание концепции модернизации системы среднего профессионального образования в регионе.

- Действительно остро стоит вопрос обеспечения проживания студентов, не хватает мест, - отметил Александр Ведерников. - Одним из направлений для решения этого вопроса видятся развитие СПО на местах, строительство, модернизация и капитальный ремонт уже имеющихся учебных заведений, а также общежитий, чтобы ребята могли не уезжать из родной местности, а поступить и учиться рядом с домом. Мы с депутатами проехали почти все наши средне-специальные учебные заведения в области, необходимо разработать единую концепцию модернизации системы СПО, которая позволит коренным образом поменять состояние среднего образования и решить накопившиеся проблемы.