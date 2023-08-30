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НовостиОбщество30 августа 2023 3:47

Медали ФМБА России вручили иркутским донорам костного мозга

Девять доноров из Иркутска получили медали
Таисия ЧЕМИСОВА
Медали ФМБА России вручили иркутским донорам костного мозга

Медали ФМБА России вручили иркутским донорам костного мозга

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил медали ФМБА России «За содействие донорскому движению» донорам костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Иркутская область – один из лидеров пополнения Федерального регистра доноров костного мозга. В нем находятся 16475 жителей региона. Среди них 35 доноров уже сдали свои клетки костного мозга, тем самым спасая жизни незнакомых людей. Сегодня мы вручаем медали ФМБА России девятерым из них, – сообщил Игорь Кобзев.

Торжественное вручение прошло при участии амбассадора донорства костного мозга в России Артёма Алискерова в преддверии старта Всероссийского марафона донорства костного мозга. В Иркутской области марафон пройдет 2 сентября.