Медали ФМБА России вручили иркутским донорам костного мозга Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил медали ФМБА России «За содействие донорскому движению» донорам костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Иркутская область – один из лидеров пополнения Федерального регистра доноров костного мозга. В нем находятся 16475 жителей региона. Среди них 35 доноров уже сдали свои клетки костного мозга, тем самым спасая жизни незнакомых людей. Сегодня мы вручаем медали ФМБА России девятерым из них, – сообщил Игорь Кобзев.

Торжественное вручение прошло при участии амбассадора донорства костного мозга в России Артёма Алискерова в преддверии старта Всероссийского марафона донорства костного мозга. В Иркутской области марафон пройдет 2 сентября.