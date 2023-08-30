Два лесных пожара действуют в Иркутской области 30 августа Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На 30 августа в Иркутской области действуют два лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Лесной пожар в Бодайбинском районе на площади 21 гектар локализован. В его тушении задействовали 55 сотрудников лесопожарных формирований Иркутской области. Еще один пожар площадью 25 га действует на территории Витимского заповедника. На тушении задействованы 11 человек, - сообщают в региональном правительстве.

Кроме того, в авиационном мониторинге на 30 августа задействованы 19 воздушных судов. В наземной зоне работают 134 группы, в которых 423 лесных пожарных.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре в Братском районе, при попытки тушения которого один мужчина получил ожог.