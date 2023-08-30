Маршрут автобуса № 51 изменится в Иркутске с 4 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маршрут автобуса № 51 «СНТ «Наука» – Авиазавод» изменится в Иркутске с 4 сентября. Раньше автобус ехал до остановки «Узловая», но по просьбам жителей маршрут продлили. Теперь он будет идти через медсанчасть ИАПО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Автобусы малого класса будут ходить по будням. Отправляется общественный транспорт с остановки СНТ «Наука» в 06:30, 07:40, 08:55, 13:10, 14:20, 15:30, 17:40, 19:15. А с остановки «Авиазавод» – в 07:05, 08:15, 12:30, 13:45, 14:55, 17:05, 18:30, - сообщают в администрации.

Расписание 51 автобуса установят на остановках и в салоне транспортного средства.